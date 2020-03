Bundesliga – Werder Brema, proposto il taglio degli stipendi

NEWS DALL’ESTERO – In Germania sta iniziando a circolare la voce di un taglio degli stipendi ai calciatori dato che in questo periodo si è fermi e non si gioca.

La Bundesliga tedesca infatti, è attualmente in pausa almeno fino al 2 aprile. Non è ancora chiaro quando e se mai la stagione potrà riprendere e concludersi. A causa dello stop imposto per arginare l’emergenza relativa al Coronavirus, i club devono rinunciare a milioni di euro di entrate e il CEO del Werder Brema, Klaus Filbry, ritiene opportuno che i giocatori professionisti rinuncino a parte del loro salario. Tutto questo per salvaguardare i club in questo momento difficile per l’intero globo terrestre.

Il CEO del Werder Brema, ai microfoni del giornale ‘Weser-Kurier‘, ha dichiarato: “Se non è più possibile ricominciare, questo è sicuramente un problema per i club. Dobbiamo aspettare e vedere come si sviluppa la situazione per capire se la stagione può essere giocata fino alla fine, con o senza uno spettatore”. E invece la Serie A quando riparte? Clicca qui per sapere le ultime notizie al riguardo >>>

