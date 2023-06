Amichevole Giappone-Perù 4-1: 70 minuti e un assist per Kamada

Prossimo a vestire la maglia del Milan - salvo clamorosi dietrofront - Daichi Kamada ha giocato titolare per 70' nell'amichevole tra il suo Giappone e il Perù, conclusasi con una schiacciante vittoria per 4-1. Gara in cui il numero 8 ha fornito anche un assist al compagno Mitoma per la seconda rete. L'ormai ex centrocampista dell'Eintracht Francoforte, dopo aver trovato un iniziale accordo verbale con i rossoneri, potrebbe concretizzare ufficialmente il suo patto con il Diavolo prima delle vacanze estive.