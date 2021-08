Amarcord – Giggs chiese una macchina a Ferguson: “Nemmeno una bici”

Ryan Giggs ha raccontato un simpatico aneddoto avvenuto agli inizi della sua carriera al Manchester United con Sir Alex Ferguson

Ecco il racconto di Giggs: "In pratica avevo giocato 20, 25 partite. Robson (il capitano dello United, ndr) non mi aveva mai preso in giro e non mi aveva mai fatto scherzi, quindi mi fidavo di lui. E gli ho detto 'Robbo, tutti quanti hanno un'auto aziendale'. Credo che all'epoca fossero delle Passat e delle Audi. Ho detto a Bryan 'ho giocato 25 partite ormai'. E lui mi ha risposto: 'È vero, dovresti andare a dirlo al boss. Digli che hai giocato 25 partite e chiedigli una macchina'. Quindi vado alla porta del suo ufficio e dico a Ferguson: "Mister senta, ho giocato 25 partite, ormai penso di far parte della prima squadra. Posso avere un'auto aziendale?'".