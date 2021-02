Stella Rossa-Milan: L’Uefa indaga sugli insulti razzisti rivolti a Ibrahimovic

Stella Rossa-Milan, Ibrahimovic: indagine in corso della Uefa

Durante Stella Rossa-Milan di giovedì scorso, i tifosi serbi pare abbiano rivolto degli insulti razzisti nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. Ecco il comunicato della UEFA in merito allo spiacevole evento. “In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare sugli incidenti verificatisi durante la partita dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Stella Rossa e AC Milan (2 -2), giocata il 18 febbraio 2021 in Serbia. Le informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito”.

Secondo alcune ricostruzioni, l’insulto sarebbe “Tu, sporco balija“. Si tratta di un’offesa pesante generalmente rivolta nei confronti di gente di origine bosniaca musulmana, proprio come nel caso del padre dell’attaccante rossonero. La società di Belgrado aveva già mandato dei messaggi di scuse allo svedese, come si legge di seguito. “La Stella Rossa condanna nella maniera più ferma le frasi offensive nei riguardi di Zlatan Ibrahimovic. Come società abbiamo fatto di tutto affinché l’organizzazione dell’incontro fosse al livello di due grandi squadre, e non consentiremo che un singolo primitivo getti una macchia sulla tradizionale ospitalità del nostro Paese e del nostro popolo. La società si scusa con il calciatore per lo spiacevole episodio”. Inoltre la dirigenza serba ha promesso di individuare e punire chi ha pronunciato le parole offensive.

