Ibrahimovic, insulti etnici durante Stella Rossa-Milan. La ricostruzione

Stella Rossa-Milan, Ibrahimovic insultato

Notizia non certamente piacevole per Zlatan Ibrahimovic e in generale per tutto il mondo del calcio. Come viene riportato da SPORTbible, infatti, lo svedese è stato insultato pesantemente durante Stella Rossa-Milan.

Ibra ha ricevuto insulti etnici da parte dei tifosi della Stella Rossa presenti allo stadio. L’attaccante del Milan, come noto, ha la madre croata cattolica e il padre bosniaco musulmano. I tifosi (se così possiamo chiamarli), hanno usato il termine balija, un dispregiativo nei confronti dei bosniaci. Ibrahimovic, bravo a non reagire, ha continuato a guardare dalla panchina i suoi compagni di squadra. Calciomercato Milan: ecco la decisione di Thauvin. VAI ALLA NOTIZIA>>>