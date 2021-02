Calciomercato Milan – Thauvin ha deciso: vuole i rossoneri | News

Dalla Spagna – Thauvin vuole il Milan!

Florian Thauvin, classe 1993, come noto interessa molto al Milan per il prossimo calciomercato estivo. Il direttore tecnico del club rossonero, Paolo Maldini, parlando non molto tempo fa ai microfoni di ‘Téléfoot’, annunciò, senza mezzi termini, come il Milan stesse seguendo il forte esterno offensivo transalpino.

Thauvin, infatti, è ritenuto, dalle parti di Via Aldo Rossi, un elemento con la giusta esperienza e di grande tecnica, idoneo per poter accompagnare il Diavolo in Europa nelle prossime stagioni. Si spera, naturalmente, nella più prestigiosa Champions League. Il suo contratto con l’OM scadrà il prossimo 30 giugno e, pertanto oggi il calciatore, che ha già avuto dei proficui contatti con il club rossonero, potrebbe firmare un accordo con il Diavolo con validità 1° luglio 2021.

Tutto lascia pensare che si andrà verso questa soluzione. Un po’ perché Thauvin non ha intenzione di restare a Marsiglia e, quindi, di prolungare il suo contratto con il club della Costa Azzurra. Un po’ perché le offerte ricevute dall’Al-Ain non lo convincono: vuole restare a giocare in un campionato che conta. Una importante conferma in questo senso è arrivata nelle ultime ore dalla Spagna. Il quotidiano catalano ‘Mundo Deportivo’, infatti, ha riportato come il giocatore abbia scelto i rossoneri per il suo futuro.

A livello economico il Milan sembra aver offerto una proposta a Thauvin di 4 anni di contratto a 3 milioni a stagione, mentre il classe 1993 ne chiede 4. Insomma, un divario assolutamente non incolmabile. Ma il ragazzo piace e non poco. Thauvin è di fatto un esterno destro e nei piani societari potrebbe andare a prendere il posto di Samu Castillejo che potrebbe fare ritorno in Spagna al termine della stagione. Resta da monitorare ovviamente anche la situazione del rinnovo di Calhanoglu.

