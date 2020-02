Sorteggi Europa League, Inter e Roma pescano Getafe e Siviglia

ULTIME NEWS – Pochi minuti fa sono andati in scena i sorteggi per gli ottavi di finale d’Europa League. Due le italiane qualificate ieri, Inter e Roma. Urna non particolarmente benevola, in quanto le sfidanti saranno spagnole. Il Getafe per i nerazzurri di Antonio Conte, e il Siviglia di Jesus Suso e dell’ex dirigente Monchi per la Roma di Luis Fonseca.

Ecco tutti gli accoppiamenti:

Olympiacos – Wolverhampton

Rangers – Bayer Leverkusen

Wolfsburg – Shakhtar Donetsk

Inter – Getafe

Siviglia – Roma

Basilea – Eintracht/Salisburgo

Lask – Manchester United

