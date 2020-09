Shamrock Rovers-Milan: la copertura televisiva in tutto il mondo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’esordio stagionale del Milan contro lo Shamrock Rovers sarà un evento mondiale. Ecco la copertura televisiva in tutto il mondo, anche in Italia. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal club rossonero:

“Il calcio d’inizio è fissato per le 20:00 CEST di giovedì 17 settembre, e come prima assoluta per il Milan, la partita è gratuita per molti utenti dell’App Milan, a seconda di dove vivono. Di seguito è riportato l’elenco completo dei canali che trasmettono la partita per paese; se il tuo paese non è nell’elenco, sei fortunato! Assicurati di avere l’app aggiornata, trova il posto più comodo della casa e preparati a goderti il ​​nostro debutto stagionale

Irlanda (RTÉ)

Italia, Giappone (DAZN)

Svezia, Norvegia, Danimarca (AFTONBLADET, VG, EKSTRABLADET)

Germania, Austria, Svizzera (SPORTDIGITAL BILD.DE)

Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria (SPORT1 [AMC])

Israele (SPORT2)

Slovenia, Croazia, Macedonia, Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro (SPORTKLUB)

Kazakistan (KAZSPORT)

Brasile (ESPN)

Algeria, Bahrein, Ciad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen (DUBAI SPORTS)

Per tutti gli altri paesi non sopraelencati, Shamrock Rovers-Milan sarà visibile sull’APP ufficiale del Milan.

NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA SUL FUTURO DI DUARTE AL MILAN >>>

VIDEO – PIOLI ALLA VIGILIA DI SHAMROCK ROVERS-MILAN >>>