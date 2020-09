Duarte-Milan, nessun futuro. Si studia l’addio: due club brasiliani interessati

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità sul futuro di Leo Duarte. Il difensore è in uscita dal Milan, nonostante le recenti indiscrezioni dopo l’incontro tra il club rossonero e l’intermediario Serginho dicessero tutt’altro.

Stefano Pioli non ha fiducia nel centrale brasiliano, tanto da preferirgli un giovane alle prime esperienze (seppur di gran potenziale) come Matteo Gabbia. Già questo basta e avanza per capire che Duarte al Milan non può avere futuro. Con tutto il rispetto.

Su Leo Duarte ci sarebbero due club brasiliani interessati: si tratta di Gremio e San Paolo. Questo è quanto emerge dall’ultima indiscrezioni dei colleghi brasiliani di Radio SP.

Duarte, per chi non lo conoscesse – visto che con il Milan ha collezionato soltanto 6 presenze e ben due lunghi infortuni -, è un classe 1996 e lo scorso luglio ha compiuto 24 anni. Pagato circa 8/10 milioni di euro dal Flamengo, sei mesi dopo l’affare Paquetà.

Il Milan è disposto a cedere Duarte, preferibilmente a titolo definitivo. Anche se sia Gremio che San Paolo, le uniche due squadre che fin qui si sono fatte avanti, proporrebbero soltanto un prestito. Vedremo se il club rossonero riuscirà ad ottenere almeno un prestito oneroso, o a strappare un obbligo di riscatto a determinate presenze. Mancano ancora alcune settimane al termine del calciomercato, Duarte e Milan sono lontani ma non ancora separati, attendiamo news.

