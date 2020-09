Milan, Pioli: “Tonali? Ecco cosa mi ha colpito di lui…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, nell’intervista rilasciata a DAZN ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 prelevato dal Brescia.

Le parole di Pioli su Tonali

“Tonali? Maturo, sia nel modo di giocare sia nel modo di porsi. E’ un ragazzo molto serio con ottime qualità, è chiaro che deve ritrovare la condizione migliore, ha avuto dei problemi prima di arrivare e ci vorrà un po’ di tempo, ma è molto maturo per la sua età, sa bene quello che vuole da questa esperienza, sono molto contento che sia arrivato. Non non gioca da ventenne, gioca da giocatore che sa leggere le situazioni, propositivo in entrambe le fasi di gioco, ha ampi margini di miglioramento, ma ha qualità e caratteristiche importanti e può crescere ulteriormente. E’ sicuramente tra i giovani più forti d’Italia, è già un nazionale italiano, anche qui ho apprezzato lo sforzo della proprietà che ha preso un prospetto importante. E’ un giocatore che potrà garantire al Milan un presente e un futuro soddisfacente”

