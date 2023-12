Marsiglia, Papin: “Milan in Europa League? Non ancora, più tardi …”

Sul mancato accoppiamento con il Milan : "Nel sorteggio si possono prendere tutti. Secondo me non è il tempo giusto. Più tardi sarà meglio".

Sul lavoro di Gennaro Gattuso alla guida dell'OM : "Stiamo migliorando ,il coach apporta tante cose, grinta, filosofia. Siamo al sesto posto, ma aspettiamo. Ha cambiato molte cose. Ci vuole tempo per cambiare tutto". LEGGI ANCHE : Europa League, sarà Milan-Rennes: le impressioni di Baresi >>>

