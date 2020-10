Rio Ave-Milan, Pioli: “Qualificazione meritata. Ecco cosa ho detto a Colombo”

Europa League, Rio Ave-Milan: Pioli a ‘Milan TV’ post-partita

RIO AVE-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine del match Rio Ave-Milan, playoff di Europa League. In virtù di questo risultato, il Diavolo accede ai gironi della competizione europea. Queste le dichiarazioni di Pioli: “E’ la prima volta che mi succede una cosa del genere. Il calcio è questo qui. Abbiamo condotto bene la partita, ci siamo fatti sorprendere sul loro pareggio al primo tiro in porta concesso. Poi la partita si è complicata, anche per mancanza di lucidità da parte nostra. Non la miglior partita possibile. I rigori sono una lotteria ma i ragazzi se la sono meritata, per lo sforzo fatto, per averla voluta riprenderla fino alla fine, per quanto fatto per arrivare fino qui. Durante la partita e nei supplementari ero convinto che la squadra potesse vincerla, poi loro hanno avuto tre chance ai rigori per portarla a casa. Ma la speranza c’era sempre. L’abbiamo voluta, meritata. Sarebbe stato un peccato perdere il primo obiettivo stagionale, che chiudeva un percorso iniziato l’anno scorso. I ragazzi sanno che devono essere più pericolosi, più efficaci. Ma siamo ad inizio stagione, la fatica si fa sentire. Questo è un gran risultato. Sicuramente i risultati positivi ti aiutano a recuperare prima. Il gruppo non sarà mai più un problema: lavora bene, sta bene. Poi potremo anche perdere, non siamo imbattibili, non siamo i migliori d’Italia. Ma il gruppo ha delle certezze, consapevole che ci sono delle situazioni da migliorare per essere competitivi a grandi livelli. A Lorenzo Colombo ho dato una pacca sulla spalla e ricordato che ha preso lui il rigore all’ultimo minuto dei supplementari. Il calcio è una bella palestra anche dal punto di vista morale”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>