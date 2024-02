Rennes-Milan, Cloarec: “Tutto è possibile: ce la giocheremo al massimo”

Domani sera, alle ore 18:45 , al 'Roazhon Park' si disputerà Rennes-Milan , partita di ritorno dei playoff dell' Europa League 2023-2024 : si partirà dal 3-0 in favore del Diavolo di Stefano Pioli , conquistato nella gara di andata a 'San Siro' in virtù della doppietta di Ruben Loftus-Cheek e del gol di Rafael Leão .

Rennes-Milan, l'opinione di Cloarec sul match

Per Olivier Cloarec, Presidente del Rennes, però, non è ancora chiuso il discorso qualificazione appannaggio del Milan. "Tutto resta possibile, dovremo giocare questa partita al massimo, perché avrà delle implicazioni anche per il futuro", ha dichiarato il numero uno del club bretone a 'Ouest-France' (QUI L'INTERVISTA ORIGINALE).