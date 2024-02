Calciomercato Milan – Un big al PSG? Già pronto il suo sostituto

'La Gazzetta dello Sport' ieri in edicola ha ricordato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato, il Milan potrebbe investire qualcosa come 100 milioni di euro nell'acquisizione di nuovi giocatori. Ai rossoneri, infatti, serviranno almeno quattro rinforzi di qualità tra difesa (un terzino e un centrale), centrocampo e attacco. Dove arriverà come minimo un centravanti. Questo, ovviamente, al netto delle cessioni. Già, perché, qualora arrivasse un'offerta 'monstre' per uno dei suoi big, il Diavolo potrebbe valutarla.