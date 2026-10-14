Il cammino in Europa League del Milan di Rúben Amorim riparte dalla trasferta in Austria. Domani pomeriggio, alle ore 18:45, si disputerà infatti alla 'Red Bull Arena' la sfida contro il RB Salisburgo, valida per la 2^ giornata della League Phase della competizione. Oggi, mercoledì 14 ottobre, è la cruciale giornata della vigilia, caratterizzata da un rigido programma di allenamenti, viaggi e conferenze stampa per studiare le ultime mosse sul campo.

Il programma ufficiale della vigilia: gli orari di Milan e RB Salisburgo

Ore 11:00 – Allenamento Salisburgo : gli austriaci scendono in campo presso il proprio centro sportivo 'RB Salzburg Training Center'.

: gli austriaci scendono in campo presso il proprio centro sportivo 'RB Salzburg Training Center'. Ore 11:15 – Rifinitura Milan : i rossoneri svolgono l'ultimo allenamento a Milanello, a Carnago (VA), prima della partenza pomeridiana alla volta dell'Austria.

: i rossoneri svolgono l'ultimo allenamento a Milanello, a Carnago (VA), prima della partenza pomeridiana alla volta dell'Austria. Ore 13:30 – Conferenza Salisburgo : il tecnico dei padroni di casa, Danny Röhl , parla ai giornalisti accompagnato da un calciatore della rosa.

: il tecnico dei padroni di casa, , parla ai giornalisti accompagnato da un calciatore della rosa. Ore 18:30 – Conferenza Milan: spazio alle parole di Rúben Amorim, che per l'occasione sarà affiancato dal grande ex di turno, il difensore serbo Strahinja Pavlović.

I precedenti storici e la designazione arbitrale della UEFA

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Dove vedere RB Salisburgo-Milan in diretta TV e streaming

I due allenatori hanno stabilito i rispettivi piani di avvicinamento al match, che vedranno le squadre lavorare in contemporanea prima dei consueti appuntamenti con i media nella sala stampa dellaL'ultimo incrocio ufficiale tra le due compagini risale alla fase a gironi della Champions League 2022-2023. In quell'occasione, la sfida in Austria terminò sul punteggio di 1-1, con le firme di Noah Okafor per i padroni di casa e Alexis Saelemaekers per il Diavolo. Al ritorno a San Siro, invece, i rossoneri si imposero con un netto 4-0 grazie alla doppietta di Olivier Giroud e ai gol di Rade Krunić e Junior Messias.Per la sfida di domani, l'UEFA ha designato come arbitro del match il rumeno. Il fischietto classe 1989, nativo di Cluj-Napoca, si trova al suo debutto assoluto con entrambi i club, non avendo alcun precedente ufficiale né con il Milan né con il RB Salisburgo.I tantissimi tifosi rossoneri che non seguiranno la squadra nella trasferta austriaca avranno a disposizione una copertura televisiva completa per non perdersi un minuto del match. La partitasarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali di, mentre per quanto riguarda lo streaming live, l'evento sarà visibile - oltre che su 'Sky Go' - anche per gli abbonati alla piattaforma