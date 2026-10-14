Milan domani in trasferta in Europa League contro il RB Salisburgo: oggi rifiniture e parole di Rúben Amorim e dell'ex Strahinja Pavlović alla Red Bull Arena
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Il cammino in Europa League del Milan di Rúben Amorim riparte dalla trasferta in Austria. Domani pomeriggio, alle ore 18:45, si disputerà infatti alla 'Red Bull Arena' la sfida contro il RB Salisburgo, valida per la 2^ giornata della League Phase della competizione. Oggi, mercoledì 14 ottobre, è la cruciale giornata della vigilia, caratterizzata da un rigido programma di allenamenti, viaggi e conferenze stampa per studiare le ultime mosse sul campo.
Il programma ufficiale della vigilia: gli orari di Milan e RB SalisburgoI due allenatori hanno stabilito i rispettivi piani di avvicinamento al match, che vedranno le squadre lavorare in contemporanea prima dei consueti appuntamenti con i media nella sala stampa della Red Bull Arena:
- Ore 11:00 – Allenamento Salisburgo: gli austriaci scendono in campo presso il proprio centro sportivo 'RB Salzburg Training Center'.
- Ore 11:15 – Rifinitura Milan: i rossoneri svolgono l'ultimo allenamento a Milanello, a Carnago (VA), prima della partenza pomeridiana alla volta dell'Austria.
- Ore 13:30 – Conferenza Salisburgo: il tecnico dei padroni di casa, Danny Röhl, parla ai giornalisti accompagnato da un calciatore della rosa.
- Ore 18:30 – Conferenza Milan: spazio alle parole di Rúben Amorim, che per l'occasione sarà affiancato dal grande ex di turno, il difensore serbo Strahinja Pavlović.
I precedenti storici e la designazione arbitrale della UEFAL'ultimo incrocio ufficiale tra le due compagini risale alla fase a gironi della Champions League 2022-2023. In quell'occasione, la sfida in Austria terminò sul punteggio di 1-1, con le firme di Noah Okafor per i padroni di casa e Alexis Saelemaekers per il Diavolo. Al ritorno a San Siro, invece, i rossoneri si imposero con un netto 4-0 grazie alla doppietta di Olivier Giroud e ai gol di Rade Krunić e Junior Messias.
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Dove vedere RB Salisburgo-Milan in diretta TV e streamingI tantissimi tifosi rossoneri che non seguiranno la squadra nella trasferta austriaca avranno a disposizione una copertura televisiva completa per non perdersi un minuto del match. La partita RB Salisburgo-Milan sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali di Sky, mentre per quanto riguarda lo streaming live, l'evento sarà visibile - oltre che su 'Sky Go' - anche per gli abbonati alla piattaforma NOW.
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