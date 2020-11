Milan-Lille, Pioli rilancia Rebic dal 1′: il croato è pronto

Milan-Lille, Rebic torna titolare

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Stefano Pioli è intenzionato a riproporre dopo più di un mese Ante Rebic dal primo minuto contro il Lille, nella gara valida per la terza giornata del girone di Europa League. Il croato è rientrato in campo domenica a Udine dopo lo stop di fine settembre, quando a Crotone si era lussato il gomito. Ora l’ex Eintracht Francoforte è pronto per tornare a giocare da titolare. Resta ancora da capire se giocherà largo a sinistra, al posto di Leao, come ci ha abituato, oppure giocherà da prima punta facendo rifiatare Zlatan Ibrahimovic.

