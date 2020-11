Milan-Lille: orario della conferenza e chi parla con mister Pioli

Tutte le info sulla conferenza stampa di domani

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Domani è giornata di vigilia in casa Milan in preparazione al match di Europa League contro il Lille di giovedì sera a San Siro. Il programma di domani prevede la conferenza stampa di Mister Pioli e Simon Kjær alle ore 14.00, nel pomeriggio alle 17.00 l’allenamento di rifinitura. Il tecnico emiliano potrebbe varare al turnover nel match contro i francesi facendo rifiatare alcune prime linee. Questa la possibile formazione di Pioli per il terzo turno di Europa League contro il Lille>>>

QUI IL REPORT DELL’ALLENAMENTO DI OGGI>>