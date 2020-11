Europa League – Milan-Lille, le probabili formazioni: cambi per Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN-LILLE FORMAZIONI

MILAN LILLE FORMAZIONI – Dopo la vittoria contro l’Udinese in campionato, il Milan si rituffa sull’Europa League. Partita molto importante quella di giovedì contro il Lille: un’eventuale vittoria permetterebbe alla squadra di Pioli di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione al turno successivo.

Come viene riportato da Tuttosport, Pioli pensa a qualche cambio, ma il turnover sarà limitato, considerato l’importanza della gara. In porta davanti a Donnarumma, ci saranno Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Possibile turno di riposo per Davide Calabria, che potrebbe essere sostituito da Diogo Dalot, in gol nello scorso turno di Europa League contro lo Sparta Praga.

A centrocampo Tonali potrebbe nuovamente giocare dal primo minuto dopo l’ottimo ingresso contro l’Udinese. Possibile panchina dunque per uno tra Franck Kessie e Ismael Bennacer (più probabile quest’ultimo). Sulla trequarti, a sinistra, spazio ad Ante Rebic, che ha bisogno di giocare dopo la lussazione al gomito. Panchina per Rafael Leao. Sulla trequarti, scalpita Brahim Diaz, che può giocare al posto di Hakan Calhanoglu, apparso un po’ stanco domenica. In attacco inamovibile Zlatan Ibrahimovic, pronto a rifiatare nel secondo tempo così come è successo giovedì scorso.

MILAN (4-2-3-1). Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz (Calhanoglu), Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

CALCIOMERCATO – DS SCHALKE: “KABAK? IL MILAN CI HA CONTATTATO” >>>

IBRAHIMOVIC VICINO AL RINNOVO DI CONTRATTO. CIFRE E DETTAGLI >>>

STADIO: MILAN E INTER PRESENTANO IL NUOVO PROGETTO >>>

RITORNO DI FIAMMA PER UN GRANDE CALCIATORE >>>