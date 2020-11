Calciomercato Milan – Szoboszlai, ritorno di fiamma. Le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: OBIETTIVO SZOBOSZLAI

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Dominik Szoboszlai. Il calciatore ha compiuto 20 anni il 25 ottobre scorso, ma la sua stella è già parecchio luminosa. Il centrocampista è esploso da quando è approdato al Salisburgo, conquistando subito la nazionale ungherese.

Szoboszlai sta incantando anche in questa Champions League. Ha già segnato 4 gol, di cui due davvero spettacolari contro Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid. Prodezza anche con la sua Ungheria contro la Turchia in Nations League, con una punizione da 35 metri. Insomma, Szoboszlai piace a tutti e ha tutto per diventare uno dei talenti più luminosi del calcio europeo e mondiale.

Ricordiamo che il Milan è stato vicino all’acquisto del giocatore. Interesse anche da parte di Juventus, Napoli e Lazio, ma il club rossonero è stato davvero ad un passo da Szoboszlai. Zvonimir Boban, infatti, entrò in azione un anno fa per chiudere il trasferimento. Le condizioni erano favorevoli: 25 milioni di euro di clausola rescissoria più il 20% su una futura rivendita. Accordo anche con il giocatore sulla base di un quinquennale da 1,8 milioni netti più bonus.

Le cose cambiano con il licenziamento di Boban, ma neanche tanto. Ralf Rangnick, infatti, aveva di fatto insieme a Gazidis un accordo con Szoboszlai sulla falsa riga di quello precedente, ma il mancato arrivo del tedesco ha fatto saltare tutto. Nel frattempo l’ungherese ha firmato il rinnovo di contratto con il Salisburgo fino al 2023, ma la clausola è sempre la stessa: certo, siamo in tempi di coronavirus, ma il prezzo (25 milioni) per un talento del genere è più che ragionevole.

Insomma, ci sono tutti i segnali per un possibile ritorno di fiamma a gennaio. E’ vero, il Milan sta funzionando alla grande, ma servono comunque delle alternative di qualità a centrocampo. Il club rossonero, anche se con attori diversi, ha ottenuto una sorta di priorità in questi mesi da parte de giocatore. Maldini e Massara la sfrutteranno a gennaio? Staremo a vedere.

IBRAHIMOVIC, RINNOVO VICINO: LE ULTIME >>>

SHEVCHENKO: “MILAN CREDI ALLO SCUDETTO” >>>

POSSIBILE ACQUISTO DALL’INTER >>>