Milan, l’importanza del recupero di Rebic: Pioli può sorridere

Milan, torna Rebic!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo circa un mese di assenza da quella spaventosa lussazione al gomito in quel di Crotone, il Milan di Stefano Pioli recupera Ante Rebic. Come ha spiegato quest’oggi in conferenza stampa il tecnico di Parma, l’ex esterno dell’Eintracht Francoforte partirà dalla panchina contro l’Udinese, ma avrà quasi certamente la possibilità di mettere nelle gambe qualche minuto nel corso del match.

Nel momento in cui i rossoneri perdono per affaticamento muscolare Samu Castillejo, il Milan può sorridere per i contemporanei rientri di Jens-Petter Hauge e di Ante Rebic. Il croato, in particolare, è stato uno degli uomini più importanti della passata stagione rossonera, soprattutto per le 12 reti messe a segno da gennaio in poi. Un giocatore che con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è stato completamente rigenerato sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Fondamentale, dunque, per la squadra poter contare dalle prossime gare in avanti del rientrante numero 12, uno dei fedelissimi di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, che lo aveva già allenato seppur per poco a Firenze, stravede per lui e dai prossimi match potrà tornare a contare su di lui. Starà poi a Rebic riprendersi quel posto da titolare largo a sinistra, visto il buonissimo momento di Rafael Leao.

