Udinese-Milan, Gotti: “Il Diavolo merita il primo posto” | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan in conferenza stampa. Questo il suo pensiero sui rossoneri: “Il Milan è migliorato passo per passo – riporta Udinese.it – grazie a una strategia globale che mescola giocatori giovani e altri che possono aiutarli a crescere. Una squadra propositiva, che si è guadagnata a pieno titolo il primato in classifica. È vero che l’Udinese spesso si esprime bene con le big, ma non possiamo accontentarci. Il nostro obiettivo deve essere quello di fare punti“.

