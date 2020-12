Milan-Celtic, Pioli: “Non vedevo l’ora di tornare. Ecco a chi va il mio grazie”

Domani Milan-Celtic: bentornato, mister Pioli!

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Celtic di Europa League (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). La gara sarà valida per la 5^ giornata del Gruppo H. Pioli tornerà domani in panchina dopo aver superato il coronavirus. Ecco cosa ha dichiarato, questo pomeriggio, mister Pioli a tal proposito.

“Mi è mancato tanto il quotidiano: la squadra, lo staff. Quando mi hanno comunicato la negatività, ho fatto fatica a prendere sonno. Non vedevo l’ora di tornare, anche se sono stati soli 18 giorni. Sono contento di essere qui. Devo dire grazie al club, che ha attivato tutte le tecnologie per lavorare con tranquillità, con qualità, ed a stretto contatto con la squadra. Grazie ai tifosi che mi hanno sostenuto e supportato in questo momento particolare. Dico grazie alla squadra per quello che ha fatto in questo periodo. E grazie a Daniele Bonera che mi ha sostituito, farà tesoro di questa esperienza”.

Pioli ha concluso ricordando quanto patito nei giorni seguenti: “Ho avuto qualche sintomo, ho preso il CoVid_19 in forma leggera, dobbiamo rispettare le regole, mantenere alta la guardia, con distanziamento e mascherine. In attesa della cura che possa debellare questo contagio”. Calciomercato Milan, Paolo Maldini ha scelto il nuovo difensore >>>