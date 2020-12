Milan-Celtic, Pioli: “Mai smettere di provare a comandare le partite”

Milan-Celtic, Pioli soddisfatto delle ultime gare dei rossoneri

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Celtic di Europa League (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). La gara sarà valida per la 5^ giornata del Gruppo H. Pioli tornerà domani in panchina dopo aver superato il coronavirus.

Ecco cosa ha dichiarato Pioli sulla capacità di gestione del match da parte del suo Milan: “Vogliamo sempre provare a fare le partite, questo è importante. Non dobbiamo smettere di provare a comandare le partite, ma dobbiamo anche capire quando gestire quando è il momento di soffrire e rimanere compatti”.

"Abbiamo incontrato anche avversari molto forti che non sempre ti permettono di avere il pallino del gioco. Questa è una crescita importante, dobbiamo, però, provare ad essere sempre pericolosi per tutta la partita. Perché ne abbiamo la possibilità", ha concluso Pioli alla vigilia di Milan-Celtic.