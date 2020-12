Milan-Celtic, Castillejo: “Un pensierino all’Europa League? Sin dall’inizio”

Milan-Celtic, le dichiarazioni di Castillejo nel post-partita

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Samu Castillejo, attaccante rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Celtic di Europa League. Queste le dichiarazioni di Castillejo.

“Al di là di quello penso che dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto. Partita cominciata male, con due errori che potevano cambiare la partita. Ma la squadra ha dimostrato un grande atteggiamento. Che forse è più importante della qualificazione. Come si ribalta una gara così? Con l’atteggiamento che stiamo avendo tutti, è quello che ci sta portando a fare bene le cose. Il mister sa che siamo tutti pronti e disponibili quando ha bisogno. Anche oggi abbiamo visto che i giocatori che non avevano giocato domenica hanno fatto bene: il mister deve essere orgoglioso della squadra che ha. Un pensierino all’Europa League? Sin dall’inizio: il Milan gioca le competizioni per vincere”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>