Spazio alle dichiarazioni post-partita alla 'Red Bull Arena': il prossimo impegno del Milan sarà giovedì 22 ottobre alle ore 21:00, in casa del Bournemouth
RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'
Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Salisburgo-Milan, le parole di Amorim
"In altre gare abbiamo avuto più controllo sul gioco, ma stasera la palla è entrata. Ho visto prestazioni migliori dal punto di vista collettivo, anche se poi tutti guardano soltanto al tabellino. Chiaramente resta la soddisfazione per i tre punti."
Sulla prestazione e la tripletta di Cisse
"Cisse si sta conquistando questo spazio sul campo. Ha una forza fisica eccezionale e sa essere davvero devastante negli spazi. Deve ancora sistemare diversi dettagli, a partire dall'atteggiamento durante gli allenamenti. Stasera gli faccio grandi complimenti per la tripletta, ma non deve smettere di lavorare."
Sui margini di miglioramento della squadra
"Non sono d'accordo con chi dice che non si vede un buon Milan. In altre uscite abbiamo mostrato una manovra di squadra persino migliore. Oggi abbiamo concesso qualcosa di troppo: se loro fossero stati più cinici sotto porta ci avrebbero punito. Abbiamo perso palloni pericolosi in uscita e faticato in fase di costruzione. Ci sono aspetti su cui dobbiamo intervenire."
Sulla gestione del turnover e le scelte di formazione
"Sento grande fiducia in tutto il gruppo. Non era pensabile proporre la stessa formazione con tutti gli impegni che abbiamo di fronte. Ruotare gli uomini comporta dei rischi, so benissimo cosa avreste detto se non fosse arrivata la vittoria. Il mio compito è fare le scelte giuste per il bene del club, e stasera le risposte sono state positive."
Sull'intensità degli allenamenti e la crescita dei singoli
"Sottoscrivo questo punto. In una rosa tutti devono sentirsi pronti a scendere in campo, ma anche sapere che il posto non è garantito a nessuno. Mi servono 22 giocatori capaci di spingere al massimo. Serate come questa alzano l'autostima di chi gioca meno. Vale per i più giovani e vale per Loftus-Cheek, che stasera ha mostrato grande aggressività nel recupero palla. È un successo che fa bene a molti."
Sulla prova di Camarda
"Camarda ha una grande intelligenza tattica e sa leggere bene le situazioni di gioco. Deve crescere sul piano dell'esplosività, del passo e del ritmo. Ci stiamo spendendo molto su questo aspect. Ha la tenuta per correre per tutti i novanta minuti. Stasera gli è mancato solo un pizzico di brillantezza, perché in area di rigore sa già perfettamente come muoversi."
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