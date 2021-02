Manchester United-Milan, Calabria evoca dolci ricordi (FOTO)

Manchester United-Milan, il post di Calabria

Altro che Europa League. Manchester United-Milan è proprio una partita da Champions League. La sfida, ricca di storia e di fascino, evoca dolci ricordi (QUI TUTTI I PRECEDENTI)

A tal proposito Davide Calabria ha pubblicato su Instagram una foto emblematica. Lo scatto raffigura Ricardo Kaka dopo il gol dell’1-0 segnato al Manchester United il 2 maggio 2007. La partita, come tutti sanno, è finita 3–0 per i rossoneri, con gli uomini di Ancelotti che vinceranno poi la Champions ad Atene contro il Liverpool. Non solo Europa League, ma anche calciomercato: il Milan pensa al nuovo Neymar.