Europa League – Manchester United-Milan: ecco i precedenti | News

Manchester United-Milan, i precedenti

Gli ottavi di finale di Europa League regalano una partita da Champions League. Sarà infatti Manchester United-Milan, la gara più affascinante di questo slot di gare della competizione. Sfortunatissima la squadra di Stefano Pioli, che pesca la squadra più forte dell’urna insieme probabilmente al Tottenham.

Milan e Manchester United si sono affrontate per la prima volta nella semifinale di Coppa dei Campioni 1957-58. All’andata vittoria dei misura degli inglesi, mentre al ritorno poker dei rossoneri, che si qualificano così alla finale della competizione, anche se poi saranno sconfitti dal Real Madrid.

Un altro confronto è arrivato nel 1968/69, sempre in semifinale della Coppa Campioni. 2-0 all’andata con le reti di Altafini e Hamrin, mentre al ritorno vittoria degli inglesi con la rete di Charlton, che non basterà però a ribaltare la qualificazione.

Ci spostiamo poi al 2004-2005, negli ottavi di finale di Champions League. Grande protagonista Hernan Crespo, che segna sia all’andata e sia al ritorno, con il Milan che vince entrambe le volte per 1 a 0. L’argentino, dopo una prima parte di stagione negativa, esplode letteralmente nella seconda, segnando tra l’altro la doppietta in finale di Istanbul contro il Liverpool.

Il precedente più felice per i rossoneri è però quello del 2006/2007. Manchester United-Milan si affrontano in semifinale di Champions League: al ritorno all’Old Trafford 3-2 per gli inglesi (doppietta di Kakà), mentre al ritorno la squadra di Ancelotti schianta gli uomini di Ferguson 3-0 grazie ai gol di Kaka, Seedorf e Gilardino. Grande protagonista Ricardo Kaka, che gioca due gare incredibili: dagli addetti ai lavori viene chiamato extraterrestre.

Infine l’ultimo precedente in gare ufficiali risale alla Champions League 2009-10. Ottavi di finale. Questa volta è il Manchester United ad avere la meglio. Gli inglesi vincono 3 a 2 a San Siro, mentre all’Old Trafford vincono addirittura 4 a 0. Non solo Europa League, ma anche il calciomercato: il Milan pensa al nuovo Neymar