Manchester United-Milan 1-1: Kessié MVP del match di Europa League

Manchester United-Milan 1-1: è Kessié il migliore in campo del Diavolo

Franck Kessié, centrocampista ivoriano, votato dai tifosi rossoneri MVP di Manchester United-Milan 1-1, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Sul sito web ufficiale del club rossonero, ‘acmilan.com‘, il comunicato con la motivazione della vittoria del numero 79 della squadra di Stefano Pioli.

“Verrebbe da dire che non c’è due senza tre. I tifosi rossoneri hanno scelto Kessié come MVP di Manchester United-Milan, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Per il centrocampista ivoriano è il terzo premio consecutivo, un riconoscimento che una volta di più attesta una prestazione da autentico leader del centrocampo.

Dopo le prove contro Udinese e Verona è infatti arrivata l’ennesima conferma, in un Milan che in Inghilterra ha fatto la partita con un baricentro alto e una personalità all’altezza dell’importanza della sfida. E tanto di questo passa anche dalla prestazione di Franck, che ha ottenuto il 64% delle preferenze staccando Simon Kjær, Soualiho Meïte e Rade Krunić.

Le statistiche dicono molto della prova di Kessié, ad esempio i tanti passaggi positivi (45) sui 67 palloni giocati, o i recuperi (6), tutti dati che lo vedono tra i primi rossoneri nelle diverse voci. Le statistiche, dunque, confermano l’ottima prestazione di Franck, che insieme a Meïte ha dato vita a una solida coppia di centrocampo.

Un’ulteriore prestazione di qualità da cui ripartire, in vista di due partite consecutive a San Siro (domenica contro il Napoli, giovedì il ritorno contro lo United) in cui il Milan cercherà di continuare a costruire per raggiungere i suoi obiettivi. E con un Franck così nel Teatro dei Sogni, nessun sogno sembra essere davvero precluso”.

