Lille-Milan 0-0 al 45′: poche emozioni al Pierre Mauroy | Europa League News

Lille-Milan 0-0 al 45′: il racconto del primo tempo

LILLE-MILAN ULTIME NEWS – È da poco terminato, allo stadio ‘Pierre Mauroy‘, il primo tempo di Lille-Milan. La gara è valida per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League. Ecco come sono andati i primi 45′ di gioco. Poche emozioni in questa prima frazione di gioco con le squadre che stentano a creare grosse occasioni da gol. Rossoneri che non sfruttano bene un’opportunità con Hauge che non serve in tempo Rebic facendosi soffiare il pallone dalla retroguardia francese. Per il resto qualche buon tiro costruito dal Lille, ma pareggio giusto all’intervallo.

