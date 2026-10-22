Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Vitality Stadium': i rossoneri nelle prime due partite hanno incassato una sconfitta e poi centrato una vittoria
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Omari Hutchinson, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si svolgerà alle ore 21:00 al 'Vitality Stadium' di Bournemouth (Inghilterra). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Bournemouth-Milan, le parole di Hutchinson
"Ci attende una partita complessa, ma non vedo l'ora di scendere in campo e credo che questo entusiasmo sia condiviso da tutto il gruppo. Dobbiamo essere pronti fin dal primo minuto. Per me è splendido tornare a giocare in Inghilterra: stasera c'è anche la mia famiglia in tribuna ed è un fattore speciale. Sarà una bella sfida".
Sul ruolo in campo
"In qualunque posizione il mister decida di impiegarmi, il mio obiettivo resta sempre lo stesso: dare il massimo ed essere utile alla squadra. La collocazione tattica non rappresenta un problema per me: finché ho l'opportunità di giocare sono felice e voglio solo godermi il campo".
Sulla concorrenza e lo spirito della squadra
"Dobbiamo semplicemente dare il cento per cento e mettere in campo il massimo in ogni momento. L'obiettivo della squadra è provare a vincere ogni singola partita, a prescindere da chi abbiamo di fronte.Siamo il Milan: dobbiamo approcciare la gara con la convinzione di voler conquistare i tre punti ed essere pronti a qualsiasi battaglia".
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