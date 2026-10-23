Mike Maignan potrebbe rischiare più d una giornata di squalifica dopo il rosso rimediato nella serata di ieri contro il Bournemouth. Il portiere rossonero, espulso da Fotias a causa di una manata in faccia ad Adams attorno al 25esimo minuto di gioco, salterà sicuramente la gara in casa contro il Ferencvaros, in programma giovedì 5 novembre, ma c'è di più.

Milan, Maignan out per due giornate?

Come detto precedentemente, il portiere francese potrebbe rischiare anche un'altra giornata di stop, saltando così pure la trasferta in Grecia contro l’in programma il 26 novembre. Tutto, però, dipenderà dalla valutazione della UEFA. Ma cosa dice il regolamento?

Secondo l'articolo 15, due giornate di squalifica arrivano per casi di grave gioco scorretto e tre per quelli qualificati come aggressione vera e propria. La durata della squalifica, perciò, dipenderà dalla classificazione del gesto e da quanto è stato riportato nel referto della gara che, quasi sicuramente, parlerà di condotta violenta.

al momento, però, non è arrivata una decisione ufficiale. Il Milan, perciò, resta comunque sull'attenti, per poi scoprire quante partite dovrà saltare il portiere. In caso di assenza, a sostituirlo ci penserà il giovane Lorenzo Torriani.