Europa League – Verso Celtic-Milan: il programma odierno dei rossoneri

Europa League, verso Celtic-Milan: la giornata del Diavolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani sera, alle ore 21:00, a Glasgow si disputerà Celtic-Milan. La gara è valevole per la 1^ giornata del Gruppo H di Europa League. Come si svolgerà la giornata odierna dei rossoneri di Stefano Pioli? Dopo aver svolto, questa mattina, l’allenamento di rifinitura a Milanello, il Milan partirà alle ore 16:00 alla volta della Scozia. Lo farà dall’aeroporto di Milano-Malpensa. Poi, alle 19:40 (ora italiana), il tecnico Pioli ed il capitano Alessio Romagnoli parleranno in conferenza stampa. LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA PER CELTIC-MILAN DI EUROPA LEAGUE >>>