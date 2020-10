Celtic-Milan, Pioli e Romagnoli in conferenza

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mancano soltanto due giorni all’esordio del Milan in Europa League contro il Celtic. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione domani, alla vigilia della trasferta in Scozia, Stefano Pioli e il capitano Alessio Romagnoli parleranno in conferenza stampa alle ore 19:40 italiane, le 18:40 locali.

