Europa League, Stankovic saluta i tifosi interisti: violato il protocollo UEFA

Europa League: Stankovic abbraccia i tifosi interisti senza mascherina

Dopo aver concluso l'allenamento allo stadio Meazza, la Stella Rossa ha fatto ritorno all'Hotel Sheraton di Milano. In occasione della gara di Europa League contro il Milan, gli ultras dell'Inter sono andati a salutare Dejan Stankovic, allenatore della squadra serba. Niente di male, fino a qui. Peccato, però, che l'ex calciatore sia sceso dal pullman e abbia abbracciato alcuni tifosi senza indossare la mascherina e non rispettando la distanza sociale. In questi casi, il protocollo anti Covid della UEFA viene violato, mettendo in serio rischio la propria salute, quella della sua squadra e, ovviamente, anche quella dei rossoneri.