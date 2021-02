Milan-Stella Rossa, i rossoneri si giocano tutto in pochi giorni | News

Milan-Stella Rossa, match importante per i rossoneri

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma su Milan-Stella Rossa, sedicesimo di finale di Europa League. I rossoneri hanno un piccolo vantaggio dopo il 2-2 dell’andata, ma è vietato abbassare la guardia.

Come scritto dal quotidiano, il Milan si gioca tantissimo in questi quattro giorni. Stefano Pioli, così come tutta la squadra, vuole andare avanti in Europa League, ma domenica c’è una sfida importantissima in Serie A contro la Roma di Fonseca. In ogni caso, anche in vista dell’Olimpico, è fondamentale fare bene nella partita di questa sera.

Tra l’altro l’Europa League non può essere considerato assolutamente un obiettivo secondario. L’eventuale conquista del trofeo, infatti, garantirebbe la qualificazione diretta alla prossima Champions League. L’obiettivo del Milan, dunque, è quello di tenersi aperte due strade, anche perchè in campionato la classifica è molto corta e il rischio di perdere posizioni è dietro l’angolo. Insomma, il Milan non può più fermarsi, a cominciare dalla partita di questa sera. Non solo Milan-Stella Rossa, ma anche calciomercato: si prova un colpo in Ligue1>>>