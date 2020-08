Europa League – Roma, che lezione dal Siviglia: giallorossi eliminati

ULTIME NOTIZIE ROMA NEWS – Qualche milanista tifava per la Roma vittoriosa in Europa League, per evitare al Milan i tre preliminari? Nemmeno il tempo di pensarci, che i giallorossi sono stati eliminati dalla competizione. Lezione del Siviglia, che dal primo all’ultimo minuto ha dominato contro una Roma già in vacanza (o quasi). La reazione dei giallorossi è arrivato solo dopo ognuno dei due gol subiti, ma senza veramente impensierire gli spagnoli.

Jesus Suso titolare, a tratti un fantasma, sostituito nel corso del secondo tempo. Prova mediocre la sua, salvato dalla verve e dalla voglia dei suoi compagni. Su tutti Ocampos e Reguilòn: entrambi decisivi in occasione dei gol.

Al 21′ Reguilon sblocca la partita, complice una papera di Pau Lopez (mesi fa si diceva fosse meglio di Donnarumma); Al 44′ En Nesry segna in tap-in dopo una grandissima giocata di Ocampos. La Roma, pensate, nel primo tempo non ha fatto alcun tiro in porta, non impegnando mai di fatto il portiere avversario.

Oltre ai due gol, il Siviglia ha colpito due legni e gli è stato annullato un gol per offside millimetrico. Nel finale anche un rosso a Mancini, dopo on field review del VAR (a nostro avviso sanzione esagerata, il colpo non era cattivo). La direzione dell’arbitro Kuipers (olandese) non è stata ben digerita dai giallorossi. L’arbitraggio all’inglese è sempre spesso sofferto dalle italiane, abituati spesso a qualche “regalo” degli arbitri italiani su certi contatti.

