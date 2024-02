Europa League – Rennes-Milan, Ibrahimovic e Moncada al pranzo UEFA

Serata molto importante per il Milan : i rossoneri giocheranno contro il Rennes per la gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League. I rossoneri partono da tre gol di vantaggio, grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e la rete di Rafael Leao .

Rennes-Milan, Ibrahimovic e Moncada al pranzo UEFA

Pochi minuti fa, le dirigenze di Rennes e Milan sono arrivate all'Hotel de Courcy per il pranzo UEFA in vista della gara di questa sera valida per il ritorno dei Playoff di Europa League. Per il club di via Aldo Rossi sono presenti sono Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Milan, e il Direttore dell'Area Tecnica milanista Geoffrey Moncada, mentre per il Rennes c'è il patron Pinault. Furlani, Scaroni e Cardinale non saranno presenti alla partita per altri impegni. LEGGI ANCHE: San Siro, Milan e Inter ancora scettiche. Ecco tutti i dettagli