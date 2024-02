Milan, scetticismo su San Siro. Si va avanti per lo stadio a San Donato

Incontro tra Milan, Inter e Sala per San Siro. Resta scetticismo dai club. Ecco le ultime novità riportate da Tuttomercatoweb

Come riportato da gazzetta.it, l'incontro tra Milan, Inter e Sala per San Siro è durato poco più di mezzora. Nessuna dichiarazioni degli interessati all'uscita. Al centro di tutto, l’ipotesi di ristrutturazione dello stadio di San Siro senza costringere le due squadre a giocare altrove per un paio di stagioni. Ecco le ultime novità riportate da Tuttomercatoweb.