Europa League – Milan-Rennes: Loftus-Cheek doppietta e premio di MVP

Dopo essere stato eletto MVP di gennaio, febbraio sta proseguendo egregiamente. Era da Kaká, nell'indimenticabile Semifinale Milan-Manchester United 3-0 dell'aprile 2007, che un centrocampista rossonero non segnava una doppietta in una fase ad eliminazione diretta in una competizione europea. Che sia di buon auspicio, visto come finì quell'edizione... Loftus-Cheek ha raggiunto la quota di 7 gol stagionali (2 assist). Nel 2024, fra i mediani che giocano in Serie A, è quello che ha segnato più gol nelle varie competizioni (sei sigilli, al pari di De Ketelaere).

Nei 75' in campo, il numero otto ha raccolto una serie di statistiche: 2 gol nelle 2 conclusioni nello specchio, 33 palloni giocati, 21 passaggi e 2 dribbling positivi (uno ha provocato una ghiotta chance per Musah), 3 occasioni create. Davvero un uomo in più, nella massima condizione fisica e mentale: "Mi sento sempre più libero. Sto lavorando per essere più vicino all'area così da essere maggiormente incisivo. Spero di continuare così. Il mio record stagionale è di 10 gol, vediamo...", ha dichiarato felice a Milan TV. Complimenti Ruben! LEGGI ANCHE: Milan, l'urlo di Leao scaccia via le critiche. Con Theo è una gioia per tutti

