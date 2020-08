Europa League – L’Inter batte il Bayer Leverkusen 2-1: sarà semifinale

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Vittoria importante, sofferta e preziosa per l’Inter contro il Bayer Leverkusen: i nerazzurri vanno in semifinale d’Europa League. La squadra di Antonio Conte riesce a imporsi per 2-1.

Tutti i gol segnati nel primo tempo: Inter avanti 2-0 con i gol di Barella e Lukaku. Il belga ha l’occasione per il terzo gol, fallisce, e i nerazzurri subiscono la rete di Havertz che riapre il match. Nella ripresa l’Inter non riesce a segnare il terzo gol, nonostante diverse occasioni create. Due rigori prima assegnati all’Inter, poi tolto dall’intervento (impeccabile) del VAR.

Nel finale assalto Bayer, confuso, senza idee. Finisce bene l’Inter, nonostante l’infortunio di Sanchez, e vola in semifinale. Proprio in semifinale i nerazzurri incontreranno Shakhtar Donetsk o Basilea, in campo domani a Düsseldorf.

