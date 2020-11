Europa League, Bennacer il ‘dribblatore’: la statistica / News

Europa League, i dribbling di Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ismael Bennacer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lille-Milan, match valido per il 4^ turno di Europa League. L’algerino è uno dei punti fermi della squadra di Stefano Pioli e sta crescendo sempre di più partita dopo partita. Un giocatore totale, capace di costruire, spezzare il gioco, ma anche di portare a termine tutti i dribbling tentati. Lo dicono le statistiche, che evidenziano il 100% dei dribbling riusciti da Bennacer; inoltre è anche il rossonero che ne conta di più in questa Europa League (9). Traguardo in vista per il numero 4 e non solo per questa sera >>>