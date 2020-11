Lille-Milan, Bennacer e Theo Hernandez verso la 50^ presenza in rossonero

Lille-Milan, traguardo in vista per Bennacer e Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Partita importantissima per il Milan questa sera in Europa League. In palio il primo posto nel girone H. Il Lille, infatti, è in testa a 7 punti dopo la vittoria a San Siro, i rossoneri seguono a 6 punti. Un match che, con ogni probabilità, vedrà la 50^ presenza di Ismael Bennacer e Theo Hernandez con la maglia rossonera. Il turnover di Stefano Pioli, infatti, non dovrebbe riguardare i due giocatori, che scenderanno in campo dal primo minuto. Queste 8 curiosità che riguardano Lille-Milan di Europa League >>>