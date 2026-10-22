Spazio alle dichiarazioni post-partita al 'Vitality Stadium': il prossimo impegno dei rossoneri in Europa League sarà a 'San Siro' contro il Ferencváros
Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'
Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta al 'Vitality Stadium' di Bournemouth (Inghilterra). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Bournemouth-Milan, le parole di Amorim
"I cartellini rossi hanno cambiato la partita. Non c'è stata partita, non possiamo parlare di ritmo. Non possiamo subire un rigore su quel calcio d'angolo e poi andare in inferiorità numerica".
Sugli errori commessi
"Non possiamo fare questi errori, soprattutto i giocatori più esperti. Dobbiamo rimanere in undici contro undici. Ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita. Abbiamo dovuto pressare tanto e correre a vuoto. E' stata una brutta partita sotto tutti i punti di vista".
Sul piano gara per provare a recuperarla
"Perché sono rimasto con la difesa a tre? I ragazzi sono abituati così, ho pensato potessero essere maggiormente a loro agio. L'idea era quella di contenere nella parte centrale del match e provare a spingere nel finale".
Su Maignan
"Non ho ancora avuto tempo di parlare con Maignan. Ne parleremo quando siamo a casa. Questa partita fa parte del percorso. Abbiamo provato a fare qualcosa. Dobbiamo approfittare di questi momenti e provare ad imparare qualcosa".
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