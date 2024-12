Supercoppa Italiana, Juventus-Milan: prezzi e info biglietti

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso noti i dettagli relativi ai biglietti per la prossima EA Sports FC Supercup 2025, la prossima edizione della Supercoppa italiana, in programma dal 2 al 6 gennaio in Arabia Saudita, a Riyadh. I biglietti per i tifosi sono in vendita sul sitohttps://webook.com/en/ea-sports-fc-supercup. Per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul sito https://visa.visitsaudi.com/. Il 3 gennaio si giocherà la semifinale tra Juventus e Milan: ai sostenitori della Juventus sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori del Milan sarà destinata la curva di destra (settori K e J). E i prezzi dei biglietti? Si parte da 23 euro fino ai 101 euro per le semifinali. Prezzi leggermente più alti per la finale: da 28 euro a 152.