Calciomercato Milan – Attaccante, Moncada vuole il gioiello del Corinthians

Nel corso delle prossime sessioni di calciomercato il Milan potrebbe prendere un nuovo attaccante e, secondo le ultime indiscrezioni, Geoffrey Moncada avrebbe messo gli occhi sul talento del Corinthians. Come noto, infatti, al termine della stagione con ogni probabilità Tammy Abraham lascerà il club rossonero. Il centravanti inglese è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto in uno scambio che ha visto coinvolto anche Alexis Saelemaekers. Nonostante ciò, però, non è assolutamente detto che il Diavolo decida di investire una parte delle proprie disponibilità economiche per riscattare il classe 1997.