Milan, Supercoppa Italiana: c’è un cambiamento. I dettagli

Cambia lo stadio della Supercoppa italiana. La Lega Serie A nelle scorse settimane ha ufficializzato le date e gli orari delle sfide valide per la Final Four della Supercoppa italiana 2024/25. La EA Sports FC Supercup si disputerà anche in questa occasione in Arabia Saudita. Rispetto a quanto comunicato nelle scorse settimane, oggi la Lega Serie A ha ufficializzato che si giocherà sempre a Riad, ma all’Al-Awwal Park. Di seguito i dettagli delle partite.