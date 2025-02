Risultati Coppa Italia, Milan-Roma 3-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Roma, partita dei quarti di finale in gara secca della Coppa Italia 2024-2025. I numeri del match di 'San Siro'

Milan-Roma 3-1, il tabellino

Il Milan di Sérgio Conceição supera la Roma di Claudio Ranieri, a 'San Siro', per 3-1 nella gara secca dei quarti di finale della Coppa Italia 2024-2025 e approda, dunque, in semifinale della coppa nazionale. I rossoneri indirizzano la partita già nella prima frazione di gioco, grazie alla doppietta dell'ex Tammy Abraham. Il primo gol, al 16', con un bel colpo di testa sul cross di Theo Hernández dalla sinistra; il secondo - sempre su assist di Theo - con un piatto preciso a superare Mile Svilar. La Roma riapre il match nella ripresa, al 54', con il tap-in sotto misura di Artem Dovbyk. Ma il Milan che, nel frattempo ha mandato in campo due nuovi acquisti, ovvero Santiago Giménez e João Félix, chiude la contesa al 71': assist del messicano, cucchiaio del portoghese e tutti a casa. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Roma 3-1 a 'San Siro'!