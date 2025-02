Milan-Roma 3-1 (90′): doppietta Abraham, acuto Joao Felix. È semifinale!

Al 48', sul cross dalla sinistra di Christian Pulisic, è Angeliño che, con la punta del piede, anticipa Álex Jiménez sul palo opposto ad un passo dal tap-in vincente in rete. Sul corner successivo, battuto da Theo Hernández, svetta di testa Kyle Walker che centra la parte alta della traversa.

La Roma, però, rientra in partita a inizio ripresa. Al 54' Dovbyk recupera palla, avvia l'azione e cede la sfera sulla sinistra, per il cross di Angeliño. Il suo traversone, sporcato da Walker, finisce proprio sul piede di Dovbyk che, in area piccola rossonera, fa secco Mike Maignanda pochissimi passi.

Il Milan, allora, cambia: fuori Pulisic e Abraham e, al 59', dentro - per il loro esordio assoluto in rossonero - João Félix e Santiago Giménez. Al 62', però, è Theo che - sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore giallorossa - sfiora il palo alla destra di Mile Svilar.

Il Diavolo trova anche il terzo gol, al 63', con Álex Jiménez che, però, era partito da netta posizione di fuorigioco. Giusta la decisione dell'arbitro Marco Piccinini della Sezione A.I.A. di Forlì. Ci prova anche Yunus Musah, al 65', con un tiro centrale ma insidioso per Svilar. Conceição, allora, richiama in panchina Álex Jiménez al 70' e inserisce in campo Rafael Leão.

Al 71', però, sono proprio i due nuovi acquisti a segnare il meritato terzo gol rossonero. Pallone filtrante di Giménez per João Félix che, scattato in posizione regolare (sale in ritardo Mats Hummels), si presenta davanti a Svilar e lo batte con un cucchiaio dolcissimo! La Roma riapre la partita qualche minuto dopo, al 75', su autogol di Reijnders che, nel tentativo di anticipare Pellegrini, infila la propria porta.

La posizione iniziale di fuorigioco di Dovbyk, però, vanifica le speranze giallorosse. Ranieri prova a ridestare i suoi, togliendo dal campo Hummels e l'ex Alexis Saelemaekers; dentro, all'82', al loro posto Victor Nelsson e Stephan El Shaarawy. Un paio di occasioni, una per Reijnders (85') e una per Dybala (87'), ben fermato da Tomori. Il tutto prima dell'esordio in rossonero, al 90', anche di Riccardo Sottil, entrato per Musah.

L'arbitro assegna 3' di recupero nel corso dei quali, però, non succede nulla. Milan-Roma 3-1 al 90': i rossoneri approdano con merito alla semifinale di Coppa Italia e conosceranno il loro avversario (o Inter, o Lazio) il prossimo 25 febbraio. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>