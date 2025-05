Risultati Coppa Italia, Milan-Bologna 0-1: tabellino e marcatori | News

Milan-Bologna 0-1, il tabellino

Un primo tempo equilibrato quello tra Milan e Bologna. I rossoneri sono pericolosissimi con Jovic che spreca una grandissima occasione. Il Bologna tiene il possesso palla, ma non trova occasioni importanti. Il Milan entra male in campo nella ripresa e il Bologna lo castiga con il gol di Ndoye. I rossoneri troppo sotto ritmo e poco pericolosi. La Coppa Italia va al Bologna. Altro fallimento per il Milan che dice addio anche al pass per l'Europa League.