Derby Milan-Inter 1-1, il tabellino

Primo tempo, molto equilibrato tra Milan e Inter. Entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni (Leao e Abraham da una parte, Frattesi e De Vrij dall'altra), ma nessuno ha fatto davvero male ai due portieri. Secondo tempo che parte benissimo per il Milan con il grande gol di Abraham. Ripresa molto frizzante con i rossoneri che spingono in contropiede e l'Inter che cerca il pareggio. Pareggio che arriva con l'ex Calhanoglu. Finisce 1-1 tutto aperto per il ritorno in programma il prossimo 23 aprile sempre a San Siro.